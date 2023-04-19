Japonya, Sudan’daki vatandaşlarını tahliye edecek

Japonya hükümeti, Sudan’daki çatışmaların ardından ülkedeki vatandaşlarını askeri uçakla tahliye edeceğini açıkladı.

Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) ve ordu arasında yaşanan çatışmalar sürerken, Japonya hükümeti ülkede bulunan vatandaşlarının güvenliği için harekete geçti. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, yaptığı açıklamada hükümetin Sudan’da yaşayan vatandaşlarını tahliye etmek için Japonya Öz Savunma Kuvvetlerini bölgeye göndermeye hazırlandığını söyledi. Sudan’da yaklaşık 60 Japon vatandaşının bulunduğu bilgisini paylaşan Matsuno, vatandaşları arasında şimdiye dek herhangi bir yaralanma bildirilmediğini ifade etti. Buna rağmen, büyükelçilik personeli ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı yetkilileri de dahil olmak üzere Sudan’daki vatandaşlarının içme suyu ve gıdaya erişim konusunda sorun yaşadığının altını çizen Matsuno, Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi’nin Savunma Bakanı Yasukazu Hamada’dan tahliye operasyonunu başlatmak için gerekli adımları atmasını talep ettiğini belirtti. Japonya’nın vatandaşlarını Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait bir uçakla tahliye edeceği öğrenildi.

Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) ve ordu güçleri arasında geçtiğimiz cumartesi günü çatışmalar başlamış, şimdiye dek en az 270 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 2 bin 600’ü aşkın kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.