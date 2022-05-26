Japonya sınırlarını turistlere yeniden açıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Covid-19 salgını nedeniyle askıya alınan turist girişlerine 10 Haziran itibariyle yeniden izin verileceğini açıkladı.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın en sıkı sınır tedbirlerini uygulayan ülkelerinden biri olan Japonya, sınırlarını yeniden açmaya karar verdi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, pandemi nedeniyle uygulanan turistlere yönelik ülkeye giriş yasağının 10 Haziran itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Kishida ayrıca Okinawa ve Hokkaido’daki popüler turistik merkezlere transferde kilit önem taşıyan Naha ve New Chitose havaalanlarına yapılan uluslararası uçuşların Haziran ayında yeniden başlayacağını söyledi.

Virüsün yayılmasını önlemek için ilk etapta rehberli turlarla sınırlandırılan turist girişlerinin, yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından ülke turizmine can vermesi bekleniyor. Japonya Turizm Bakanlığı’nın ise konaklama tesisleri ve diğer turistik işletmeler için yönergeler hazırlayarak maske zorunluluğu gibi önlemlerle enfeksiyon riskini azaltmayı planladığı belirtiliyor.

Turist yasağı ekonomiye darbe vurmuştu

2019’da 32 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği Japonya, 2020 yılında Covid-19 pandemisinin başlarında sınırlarını yabancı ülkelerden gelen turistlere kapatmıştı. Ülke ekonomisi büyük darbe alırken, Japonya’nın uyguladığı sınır tedbirleri uluslararası kamuoyunda aşırı sıkı olmakla eleştirilmişti.

Son 24 saatte 31 bin 8 yeni Covid-19 vakasının kaydedildiği Japonya’da toplam vaka sayısı 8 milyon 476 bin 204’e ulaştı. Salgında 42 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı da 30 bin 480’e yükselmişti.