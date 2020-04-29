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Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı

Japonya Sağlık Bakanlığı, karşılaşıldığında acilen doktora başvurulmasını gerektiren korona virüsü semptomlarının listesini yayınladı.

Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı

Japonya Sağlık Bakanlığı, karşılaşıldığında acilen doktora başvurulmasını gerektiren korona virüsü semptomlarının listesini yayınladı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:31
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Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı

Japonya Sağlık Bakanlığı, karşılaşıldığında acilen doktora başvurulmasını gerektiren korona virüsü semptomlarının listesini yayınladı.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü vakalarının giderek arttığı Japonya’da, sağlık bakanlığı karşılaşıldığında acilen doktora başvurulmasını gerekli kılan riskli Covid-19 belirtilerinin listesini yayınladı. Hastalığı zayıf semptomlarla evde ya da hükümetin tahsis ettiği otel odalarında izole şekilde atlatmaya çalışan hastalar için hazırlanan listede tehlikeli belirtiler soluk yüz rengi, dudaklarda morluk, göğüs ağrısı, uzanmada güçlük, yalnızca oturma pozisyonunda nefes alabilme ve nefes alırken omuzları kaldırma dürtüsü şeklinde sıralandı.

Hastalığı hafif semptomlarla geçiren virüs taşıyıcılarına ve ailelerine çağrıda bulunan yetkililer, söz konusu listedeki belirtilerin kendilerinde bulunup bulunmadığını günde iki kez kontrol etmelerini istedi. Sağlık Bakanlığı, risk unsuru oluşturan semptomların görülmesi halinde acilen sağlık kurumlarına başvurulması uyarısında bulundu.

Bilanço ağırlaşıyor

Japonya’da şimdiye dek 712’si karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 14 bin 713 kişi korona virüsüne yakalanmış, 13’ü aynı geminin yolcularından olmak üzere 428 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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