Japonya Prensesi Nobuko meme kanserine yakalandı

Japonya Prensesi Nobuko’nun meme kanserine yakalandığı, bu hafta sonu ameliyat olacağı açıklandı.

İmparatorluk Sarayı Ajansı’ndan yapılan açıklamada, 2012 yılında hayatını kaybeden Japon Prensi Tomohito Mikasa’nın eşi Prens Nobuko’ya erken evre meme kanseri teşhisi konduğu bildirildi. 67 yaşındaki prensesin 2019’da kırılan bel omuru nedeniyle yapılacak rutin kontrol için 4 Kasım’da hastaneye müracaat ettiği ve kendisine MR ve biyopsi tetkiklerinin yapıldığı öğrenilirken, geçtiğimiz Cuma ise meme kanseri teşhisi konduğu kaydedildi. Prenses Nobuko’nun yarın Tokyo’daki Keio Üniversite Hastanesi’ne yatırılacağı ve Cumartesi günü ameliyat edileceği aktarıldı.

Dedesi ve ağabeyi eski başbakan

Merhum Japonya Başbakanı Shigeru Yoshida’nın torunu ve eski Japonya Başbakanı Taro Aso’nun küçük kız kardeşi olan Prenses Nobuko, önceki Japonya İmparatoru Akihito’nun kuzeni olan eşi Prens Tomohito Mikasa ile 1980 yılında dünya evine girmişti.