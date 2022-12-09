Japonya, İngiltere ve İtalya 2035 yılına kadar savaş uçağı geliştirecek

Japonya, İngiltere ve İtalya, 2035 yılına kadar ortaklaşa yeni nesil bir savaş uçağı geliştireceklerini açıkladı.

Hint-Pasifik bölgesindeki zorlu güvenlik ortamı ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminin neden olduğu endişeler birçok ülkeyi savunma harcamalarını artırmaya iterken, Japonya, İngiltere ve İtalya ortak bir karar aldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 3 ülkenin ortak bir savaş uçağı geliştirme kararı aldığı bildirildi. Paydaş ülkelerin ortak özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayanan uzun süreli, yakın ilişkilere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "2035 yılına kadar yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek için kararlı bir girişim olan Global Combat Air Programı’nı (GCAP) duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Farklı alanlarda işbirliğini artıracak

Uçak projesi aracılığıyla 3 ülkenin uzun süredir devam eden savunma ilişkilerinin gelişeceği, askeri kabiliyet ve teknolojik avantajlarının artacağı, savunma, bilim ve teknoloji işbirliğinin derinleşeceği belirtilirken, programın Japonya, İngiltere ve İtalya’ya büyük ekonomik ve endüstriyel faydalar sağlayacağı ifade edildi.

Son teknoloji ile donatılacak

İleri otomatik pilot uygulamaları, gelişmiş sensörler, son teknoloji silahlar ve yenilikçi veri sistemleri gibi teknolojilerle donatılacağı açıklanan yeni uçağın, Japonya’da emekliye ayrılması beklenen F-2 jetlerinin, NATO üyesi olan İngiltere ve İtalya’da ise Eurofighter jetlerinin yerini alması bekleniyor.