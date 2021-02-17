Japonya Covid-19’a karşı aşılama programı başladı

Japonya’da Covid-19’a karşı aşılama uygulamasına bugün başlandı. Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanırken, ilk etapta 40 bin kişinin aşılanacağı belirtildi.

Dünya genelinde yaklaşık 110 milyondan fazla kişiye bulaşarak 2.42 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgınında birçok ülkede aşılama uygulamaları devam ediyor. Japonya hükümeti, geçtiğimiz Pazar günü ülkede kullanım onayı alan ilk aşı olan Pfizer-BioNTech ile aşılama seferberliğine bugün resmen başladı. İlk doz çalıştığı hastanede Tokyo Tıp Merkezi Başkanı Kazuhiro Araki’ye uygulanırken, programın ilk etabında toplam 40 bin sağlık personelinin aşıdan yararlanacağı bildirildi.

Yerel yönetimler tarafından talep edilen aşı miktarını en kısa sürede sağlamak üzere yol haritası belirleyeceği ifade edilen hükümetin, Mart ayı itibarıyla da salgınla mücadelede ön saflarda yer alan 3.7 milyon sağlık çalışanını aşılamaya başlayacağı öğrenildi. Nisan ayında 65 yaş ve üstü 36 milyon kişi ile devam etmesi beklenen süreçte, söz konusu grubu ise kronik sağlık sorunları bulunan kişiler ile yaşlı bakım merkezlerinde çalışanların takip edeceği açıklandı. Aşılama çalışmalarının kademeli olarak genel nüfusu kapsayacağı ifade edildi.

Gönüllü oldular

Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışma kapsamında ilk aşamada aşılanacak 20 bin gönüllü doktor ve hemşire, yan etkileri gözlemlemek üzere sağlık durumlarını 7 hafta boyunca kayıt altına alacak. Böylece program genel nüfusu kapsamadan potansiyel yan etkiler gözlemlenmeye çalışılacak.

İlk aşı onayı Pfizer-BioNTech’e

Japonya’da hükümet toplam 157 milyon kişiye yetecek aşının tedariki konusunda farklı ilaç üreticileri ile masaya oturmuş, 72 milyon kişilik 144 milyon dozun Pfizer-BioNTech ortaklığından sağlanacağı belirtilmişti. Kalan kısmın ise AstraZeneca ve Moderna’dan tedarik edileceği kamuoyuna yansımıştı. İngiliz ilaç devi AstraZeneca da Oxford Üniversitesi iş birliği ile geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için 5 Şubat’ta sağlık bakanlığına başvurmuştu. Son olarak Japonya, geçtiğimiz Cuma günü Pfizer’in Belçika’daki fabrikasından gelen 400 bin dozluk ilk parti Covid-19 aşısını teslim almış, Sağlık Bakanlığı ise aşının kullanımına Pazar günü onay vermişti. Pfizer-BioNTech ortaklığı, ülkede kullanım onayı alan ilk aşı üreticisi olmuştu.

Japonya’da dün itibarıyla toplam vaka sayısı 419 bin 762, toplam ölü sayısı ise 7 bin 157 olarak kaydedildi.