Japonya Başkonsolosluğu’ndan AFAD Müdürü Yalçın Mumcu’ya ödül

Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki tarafından AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu’ya ödül takdim edildi.

11 Mart 2011’de meydana gelen Büyük Doğu Japonya depreminde Japon halkının yardımına koşan Türk Arama Kurtarma Ekibine liderlik eden Bursa İl AFAD Müdürü Yalçın Mumcu’ ya Japonya ve Türkiye arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesinde gösterdiği gayret ve yakın dostluk ilişkilerine sunduğu katkıdan dolayı Japonya Başkonsolosu Hisao NISHIMAKI tarafından “Japonya Başkonsolosluk Ödülü” takdim edildi.

AFAD Bursa İl Müdürlüğünde düzenlenen törende, Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki, yaşanan felaket sonrasında Yalçın Mumcu liderliğindeki Türk Arama Kurtarma Ekiplerinin diğer ülkelerin ekiplerine nazaran afet bölgesinde daha uzun süre görev yaptığını, Japon halkını yalnız bırakmadığını belirtti. Nishimaki, Japon milletinin gözünde Türk milletinin çok değerli olduğunu, buna katkılarından dolayı arama kurtarma ekiplerine liderlik eden Yalçın Mumcu’ ya teşekkür ederek, tüm Türk milletine minnettar olduklarını ifade etti.

İl AFAD Müdürü Yalçın Mumcu ise, kendisine verilen bu ödülün çok kıymetli olduğunu, afetler konusunda kader birliği yapan Türk ve Japon halkının yakınlaşmasına ve işbirliğine vesile olmaktan onur duyduğunu, Japon halkının kendilerine gösterdikleri sevgiyi asla unutmayacaklarını ifade etti.