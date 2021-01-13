Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’dan OHAL açıklaması

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 7 eyaletinde daha OHAL ilan etti. Suga, ayrıca yerleşik olmayan tüm yabancı uyrukluların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 7 eyaletinde daha OHAL ilan edildiğini açıkladı. Geçtiğimiz Cuma günü Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette başlatılan uygulamanın kapsamının Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Gifu, Fukuoka ve Tochigi’yi içine alacak şekilde genişletildiğini duyuran Suga, Covid-19 enfeksiyonlarının sadece Tokyo bölgesinde değil, aynı zamanda ülkenin orta ve batı kesimlerinde de artması nedeniyle güçlü bir aciliyet duygusuyla hareket ettiklerini ifade etti. Salgın büyük kentsel alanlardan ülke çapına yayılmadan önce önleyici tedbirler almanın önemini vurgulayan Suga, yerel yönetimlerden her bölgenin ihtiyaçlarına göre uygun adımları atmasını istedi. "Genel tedbirlerin etkili olabilmesi için merkezi ve yerel yönetimlerin sıkı bir şekilde iş birliği yapması ve halkın işbirliğini sağlaması son derece önem taşıyor" diyen Suga, gerekli olması halinde yerel yönetimlere destek olacaklarını da sözlerine ekledi.

Çağrısını yineledi

Daha önce yaptığı mecburi olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısını yineleyen Suga, "Lütfen sadece saat 20.00’den sonra restoranlar kapandığında değil, gündüz saatlerinde de gereksiz yere dışarı çıkmaktan kaçının" şeklinde konuştu. Suga, enfeksiyon riskini artıran her türlü toplantı ve faaliyetten kaçınmaya çağırdı.

Yabancılara kapılar kapanıyor

Suga ayrıca, korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik çabaların bir parçası olarak yerleşik olmayan tüm yabancı uyrukluların ülkeye girişinin durdurulacağını ifade etti. Suga, geçtiğimiz ay itibarıyla başlatılan giriş yasağından muaf olan ziyaretçilere tanınan ayrıcalığın da OHAL’in son günü olan 7 Şubat’a kadar askıya alınacağını söyledi.

İstisna kaldırıldı

Japonya’da hükümet geçtiğimiz ay dünya genelinden oturum izni olmayan yabancı uyrukluların ülkeye girişinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamış, bazı Asya ülkelerinden yapılan iş amaçlı ziyaretler kapsam dışında bırakılmıştı.

Eleştiri konusu olmuştu

Ülke sakinlerinden OHAL kapsamında evde kalmaları istenirken yerleşik olmayan bazı yabancı uyrukluların ülkeye girişine izin verilmesi eleştirilere neden olmuş, söz konusu muafiyetin askıya alınması gerektiği konusunda görüşler dile getirilmişti. Son gelişme ile birlikte ülkeye yabancı girişleri istinasız şekilde durdurulmuş oldu.

Vaka sayısı 300 bini aştı

Japonya’da bugün tespit edilen 5 bin 870 vaka, ülke genelindeki toplam vaka sayısını 304 bin 752’ye yükseltti. Son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük ölüm sayısında rekor kırılırken, toplam ölü sayısı 4 bin 289’a ulaştı.