Japonya Başbakanı Suga, Bill Gates ile görüştü

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Bill & Melinda Gates Vakfı Eş Başkanı iş insanı Bill Gates, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde sağlık alanında küresel işbirliğinin önemi konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Bill & Melinda Gates Vakfı Eş Başkanı iş insanı Bill Gates, yaklaşık 15 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Japonya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada; Gates ve Suga’nın görüşmesine ilişkin detaylara yer verildi. Açıklamaya göre, görüşmede Gates, Japonya Hükümeti’nin Covid-19 ile küresel mücadeledeki liderliği ve GAVI (Küresel Aşı ve Bağışıklık İttifakı) dahil uluslararası kurumlara mali yardımları başta olmak üzere küresel sağlığa yaptığı katkılar için minnettarlığını ifade etti. Gates ayrıca, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın gerçekleştirilmesine yönelik beklentisini de Suga’ya iletti.

Küresel sağlıkta işbirliği vurgusu

Gates Vakfı’nın küresel sağlık alanındaki katkılarına duyduğu saygıyı dile getiren Başbakan Suga ise, ülkesinin "insan güvenliği" ilkesine vurgu yaptı. Suga, söz konusu ilke rehberliğinde ve "kimsenin sağlığını geri planda bırakmama" prensibi ile herkese evrensel sağlık güvencesi sağlanmasına yönelik uluslararası işbirliğine dair görüşlerini Gates’e iletti.