Japon arama kurtarma ekibinden İstanbul Havalimanı’nda saygı duruşu

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen Japon arama kurtarma ekibi, afette hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından çok sayıda yabancı kurtarma ekibi de Türkiye’ye gelmişti. Bunlardan biri de Japonya’dan gelen arama kurtarma ekibi oldu. Japon ekip bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada uçağın kalkış saatini bekleyen Japon ekip, depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına saygı duruşunda bulundu. Ekibin bu hareketi çevredekiler tarafından büyük takdir topladı.