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Jandarmanın tedavi ettirdiği sakarmeke kuşu doğaya salındı

Kastamonu’da yaralı olarak bulunduktan sonra jandarma ekiplerince tedavi ettirilen sakarmeke kuşu, tekrar doğaya salındı.

Genel 28.03.2021, 14:12
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Jandarmanın tedavi ettirdiği sakarmeke kuşu doğaya salındı

Kastamonu’da yaralı olarak bulunduktan sonra jandarma ekiplerince tedavi ettirilen sakarmeke kuşu, tekrar doğaya salındı.

Kastamonu’da bir kişi tarafından arazide yaralı halde bulunan sakarmeke kuşu, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına teslim edildi. Veteriner hekim tarafından tedavisi tamamlanan sakarmeke kuşu, jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü personelince Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti’nde tekrar doğal ortamına salındı.
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