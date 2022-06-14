banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı
Kayısının kilosu 8 liraya düştü
Kayısının kilosu 8 liraya düştü
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı

Jandarmanın 183’üncü kuruluş yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı

Jandarma Genel Komutanlığının 183’üncü kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Genel 14.06.2022, 10:52
Jandarmanın 183’üncü kuruluş yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı

Jandarma Genel Komutanlığının 183’üncü kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Taksim’de bulunan Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Kutlama törenine İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı askeri personeli de katıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu’nun Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Yorumlar (0)
27°
açık