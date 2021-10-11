Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Erzincan’ın Değirmenli köyünde ilköğretim öğrencileri, jandarma ekiplerinin yaptığı sürprizle doyasıya eğlenceli bir gün geçirdiler. Okul bahçesini çocuklar için adeta lunaparka çeviren jandarma ekipleri, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldular.

Jandarma sorumluluk bölgesinde devriye atan ekipler bazı köy okullarında çocukların eğlence alanlarının kısıtlı olduğunu fark edince durumu İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’a bildirdiler. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’un girişimleri ile Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından alınan salıncak ve Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, köpek timleri, Erzincan merkeze bağlı Değirmenli köyünde taşımalı sistemle eğitim veren ve 75 öğrencisi olan köy okulunda bulunan öğrencilere sürpriz yaparak öğrencilerin doyasıya eğlenmesini sağladılar. Çocuklar salıncağa bindikten sonra JAK ekipleri tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra tırmanma etkinliği, köpek timleri tarafından köpek gösterisi ile asker ağabeyleri ve ablaları ile doyasıya eğlendi. Gün sonunda ise İl Jandarma komutanlığı tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Erzincan İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Refik Yılmaz, “Buradan aşağıda ki yoldan geçiyorduk. Dediler ki burada Değirmenli diye bir köy var. O köyde ki çocuklar salıncağa binmeyi çok seviyor. Bisiklet kullanmayı da çok seviyor. Köpekleri de çok seviyor. En çokta asker ağabeyleri ile ve asker ablaları ile oynamayı seviyor dediler. Bizde o yüzden bugün buraya geldik. Sizinle oyun oynamaya. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Biz sizden bir şey istiyoruz ama. Bundan sonra biz buralardan geçerken erkekler bizi selamlasın. Kızlarda el sallasın” dedi.

Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Evrim Nesibe Yılmaz ise “Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda okul alanlarında devriye atarken bazı köy okullarında çocukların eğlenebileceği park alanı bulunmadığı için bu durumu komutanımıza arz ettik. Komutanımız bu duruma katkı sağlayarak Kadın Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, köpek timleri ve salıncak getirdik okulumuza. Çocukların yüzlerinde ki o gülümsemeyi görebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı da bugün eğlendirebildiğimizi düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“En Büyük Asker Bizim Asker” sloganları atan çocuklar da jandarmanın yaptığı sürprizle çok mutlu olduklarını belirttiler.