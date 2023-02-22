Jandarmadan ilçe ve köylere destek sürüyor

İlk günden itibaren deprem bölgesinde görev yapan jandarma, ihtiyaç duyulan yerlere çadır ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam ediyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin yaralarının sarılması için tüm kurumlar sahada görev yaparken, jandarma da depremzedeler için ilk andan itibaren sahada çalışmasını sürdürüyor. Hem güvenlik hem de ihtiyaç malzemelerinin vatandaşlara ulaştırılması için çalışmasını sürdüren jandarma, helikopterler sayesinde hızlı destek sağlıyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, son olarak Hatay’ın Payas ilçesine de bazı bölgeler için çadır ve ihtiyaç malzemesini helikopterle gönderdi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil Bas tarafından alınan çadır ve malzemeler, ilçe ve köylere ulaştırılmaya başlandı.