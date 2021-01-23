Jandarma ve polis kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Manisa’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek olan kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı. Jandarma ve polis ekipleri kentin belirli noktalarında sokak hayvanları için mama bıraktı.

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı. Kısıtlama süresince mama bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Spil Dağ Milli Parkı ile kırsal bölgelerdeki belirli noktalara mama bıraktı.

Ekipler tarafından bırakılan mamalar sayesinde sokak hayvanları yem bulmada güçlük çekmeyecek. Öte yandan ekipler sadece sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında değil, haftanın belirli günleri periyodik olarak sokak hayvanları için mama desteğine de devam edecek.

Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci gözetiminde sürdürülen besleme faaliyeti gün boyunca devam etti. Besleme çalışması hakkında bilgi veren Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci, “Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu bugünlerde jandarma ve emniyet güçlerinin çevre, doğa ve hayvanları koruma birimleri ile birlikte hayvanları besleme organizasyonu yapmış bulunmaktayız. Sokağa çıkamadığımız için sokak hayvanları aç kalıyorlar. Biz de jandarma, emniyet, belediyelerimiz ve milli parklar şube müdürlüğümüzce düzenli olarak beslenmesini yapıyoruz. Sürekli olarak sokak hayvanlarını besliyoruz, sürekli olarak sokak hayvanları yanındayız” diye konuştu.