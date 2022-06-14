Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183. yılı kutlandı

EDİRNE (İHA) - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı Edirne’de düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatının 183’ncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Heykeli önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri’nin çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Astsubay Çavuş Hatice Öztürk, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Jandarma Genel Komutanlığının üstün gayret ve alın teriyle çalıştığını ifade eden Astsubay Çavuş Öztürk, "Jandarma, üç bin metre yükseklikteki dağlardan, turizm bölgelerimizin güvenliğine, terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçılığına, her türlü afet olaylarından kadına şiddetin önlenmesine, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaktadır. Emniyet ve asayişin sağlanması ile kamu düzeninin korunması yönündeki bu hizmetlerimiz milletimizin sevgi ve güveninize mazhar olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Törenin sona ermesinin ardından Albay Seri, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret etti. Program çerçevesinde törene katılan askeri erkan, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

MUĞLA (İHA) - Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183’üncü yıldönümü dolayısıyla Muğla’da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Muğla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, askeri personel ve Emniyet mensupları katıldı.

Jandarma teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz jandarma kuruluşunun 183’üncü yılı sebebi ile yaptığı konuşmada, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz teşkilatımızın 183’üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız” dedi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır’da Türk Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıldönümü çerçevesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.

Türk Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıldönümü yurdun her yerinde kutlandığı gibi Iğdır’da da kutlanıyor. Düzenlenen kutlama programı kapsamında Iğdır Belediyesi binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı’na Jandarma Genel Komutanlığı çelenginin sunulması sonrası Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla tören devam etti. Törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca, Jandarma Genel Komutanlığının başarılarla dolu 183 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, “Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgisi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenin korunması yönündeki hizmeti ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır” dedi.

Emekli öğretmen Kenan Çimen’in yazdığı ve okuduğu ‘Kahraman Jandarmam’ şiiri de büyük beğeni topladı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray’da Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıldönümü çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından kuruluşun 183. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber tarafından sunulan çelenk ve anıtın selamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki çelenk töreninin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı personelinin gününü kutladı. İl Jandarma Komutanlığı hafta boyunca çeşitli etkinliklerle 183. yıl kutlamalarının yapılacağını duyurdu.

Çelenk sunma törenine, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Boylu, polisler, jandarmalar ve vatandaşlar katıldı.