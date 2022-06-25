Jandarma Mehteran Takımı Şehitler Abidesi’nde

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda yer alan Şehitler Abidesi’nde konser düzenledi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi’nde ‘Çanakkale Geçilmez’ mottosuyla konser verdi.

Şehitlikleri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler mehteran birliğinin konserini dinleyip, dağıtılan Türk bayraklarıyla eşlik ettiler. Jandarma erbaş ve atlı birliklerinin de yer aldığı konser, vatandaşlar tarafından da kayıt altına alındı.