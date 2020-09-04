Jandarma komutanı ve emniyet müdürü maske dağıttı, çocuklar maske kapmak için yarıştı
DÜZCE’DE EMNİYET MÜDÜRÜ VE JANDARMA ALAY KOMUTANI SOKAĞA ÇIKARAK MASKE DAĞITTI. MASKE DAĞITIMINDA EMNİYET MÜDÜRÜNÜ VE JANDARMA ALAY KOMUTANINI KARŞILARINDA GÖREN ÇOCUKLAR ÖNCE KORKTU SONRA MASKE ALMA YARIŞINA GİRDİ. ÇOCUKLARIN MASKELERİ İSE POLİS ABLALARI TAKTI. MASKESİZ OLARAK BAHÇESİNİ SULAYAN BİR VATANDAŞA İSE EMNİYET MÜDÜRÜ AKKAPLAN VE JANDARMA ALAY KOMUTANI ÇETİNKAYA’NIN MASKESİNİ SORMASI ÜZERİNE VATANDAŞ CEBİNDEKİ MASKESİNİ GÖSTERDİ. AKKAPLAN VE ÇETİNKAYA YİNE DE VATANDAŞA MASKE VERDİLER.
DÜZCE (İHA) – Düzce’de İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, sokağa çıkarak maske dağıttı. Maske dağıtımında emniyet müdürünü ve jandarma komutanını karşılarında gören çocuklar önce korktu, sonra maske alma yarışına girdi.
Düzce’nin Ağa Mahallesi’nde İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, polis ekipleriyle birlikte maske dağıttı. Emniyet müdür yardımcılarının ve şube müdürlerinin de katıldığı maske dağıtımında Emniyet Müdürü ve Jandarma Alay Komutanı ile polisleri gören çocuklar ceza yazılacağını sanarak önce kısa süreli korku yaşadı. Polislerin maske dağıttığını öğrenen çocuklar, daha sonra dağıtılan maskelere hücum ettiler. Birçok çocuğun maskesini ise polis ablaları taktı.
Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, çocuklara maske kullanmanın önemini anlatarak, maske kullanmalarının sağlıkları için ve büyüklerinin sağlığı için önemli olduğunu belirtti. Mahallede de dolaşarak maske dağıtan Emniyet Müdürü Akkaplan ve Albay Çetinkaya, bahçesini sulayan bir vatandaşa maskesini neden takmadığını sordu. Vatandaş ise maskesinin arka cebinde olduğunu söyleyerek, cebindeki maskeyi gösterdi. Maskesi olmasına rağmen polis ekipleri, vatandaşa maske vererek takması gerektiği uyarısında bulundular.
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