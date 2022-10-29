Jandarma itaat köpeği Rüzgar, becerileriyle izleyenlerden tam not aldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinde gösteri yapan jandarma itaat köpeği Rüzgar izleyenlerden tam not alırken, gösteride bakıcısıyla şınav çekti, Türk bayrağını görünce esas duruşa geçti.

Matematik eğitimi de alan Jandarma İtaaat Köpeği Rüzgar ayrıca, bakıcısının gösterdiği sayı kadar havladı, gösterilen matematik sorusunun cevabını da havlayarak verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıl dönümü nedeniyle Nevşehir’de kutlama töreni düzenlendi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü çim sahasında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Nevşehir Valisi İnci Sezel Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın törene katılanların bayramını kutlayarak başladı. Törende Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı halk oyunları, okçuluk, ve jimnastik sporcuları gösteri yaptı. Törende en çok alkışı alanlar ise Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler oldu. İlk olarak bakıcısı Uzman Jandarma Çavuş İslam Demirci ile sahneye çıkan Focus isimli Alman Irkı arama kurtarma köpeği varil içerisine saklanan canlıyı bulma gösterisi yaptı. Varil içerisine saklanan canlıyı bulan Focus tepkisini havlayarak verdi. Bomba imha konusunda hassas burunu ile dikkatleri üzerine çeken Cimcime isimli köpek de saklanan C-4 patlayıcı bularak izleyenlerden büyük alkış aldı. Bakıcısı Jandarma Uzman Çavuş Erdem Karakışla’nın tüm komutlarını eksiksiz yerine getiren Jandarma İtaat Köpeği Rüzgar bakıcısı ile ileri ve geri takip görevinin yanı sıra silahla ilerleme görevini icra etti.

Bakıcısının matematik sorularını da doğru bilen Rüzgar, mekik ve şınav da çekti. Daha sonra bakıcısı ile birlikte öz çekim yaparak kameralara poz verdi. Gösteri sonunda hazırlanan tüm parkuru başarı bir şekilde tamamlayan Rüzgar, çıktığı platforma açılan Türk bayrağını görünce de esas duruşa geçerek protokol üyelerini selamladı.

Rüzgarın bu hareketi törene katılanlar tarafından büyük alkış aldı.