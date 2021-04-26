Jandarma ilçeden köye veteriner getirip, doğuma yardım etti

Burdur’da karantina altına alınan Çamlık köyünde köyden dışarı çıkamayan besicinin imdadına jandarma ekipleri yetişti. Jandarma ekipleri, Bucak’tan veteriner hekim getirerek, hayvanların doğum yapması için yardımcı oldu.

Artan korona virüs vakaları sebebiyle karantina altına alınan Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde hayvancılıkla uğraşan bir aile, büyükbaş hayvanlarından biri doğum yapamayınca zor durumda kaldı. Köye giriş ve çıkışların kısıtlanmış olması sebebiyle köyden çıkıp hayvanlarına veteriner hekim getiremeyen Ömer Yılmaz ve Ayşe Yılmaz jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri yardım isteyen ailenin ahırına intikal etti. Jandarma ekipleri veteriner hekim köye ulaşıncaya dek aileye ve doğum yapmakta zorlanan ineğe yardımcı oldu. Kısa süre sonra köye gelen veteriner hekimin de yardımı ile ineğin doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yılmaz çifti, yardım çağrılarına tereddütsüz karşılık veren jandarma ekiplerine ve veteriner hekime teşekkür etti.