Jandarma hava araçları 400 saatlik uçuşla deprem bölgelerine yardım malzemesi taşıdı

ANKARA (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı hava araçları, 400 saatlik uçuş gerçekleştirerek deprem bölgelerine yardım malzemesi taşıdı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremin ilk anından itibaren Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki hava araçlarının toplam 400 saat uçuş gerçekleştirerek, 120 çadır, 600 battaniye, 475 arama kurtarma personeli, 11 jeneratör, 57 bin 500 kilogram erzak ve yaşam malzemesi, 240 yaralı vatandaş, 23 takım arama kurtarma malzemesi taşıdığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki 34 adet helikopter, 2? JİKU, 4? İHA ile depremin ilk anından itibaren 400 saat uçuş gerçekleştirilerek 120 çadır, 600 battaniye, 475 arama kurtarma personeli, 11 jeneratör, 57 bin 500 kilogram erzak ve yaşam malzemesi, 240 yaralı vatandaş, 23 takım arama kurtarma malzemesi sevk edilmiştir."