Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma hava personellerinin kış şartlarında helikopterden iniş yaptığı görüntüleri paylaştı. Nefes kesen paylaşımda, "Senin altında doğdum. Senin altında öleceğim" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin atlında doğdum. Senin altıda öleceğim" ifadeleri kullanıldı.

(HTY-