Jandarma Genel Komutanlığından bir gazetede çıkan habere ilişkin açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, bir basın yayın organının “Yerli ve Milli Olmak Nerede Kaldı? Yunan Malı Alma Şartı” başlıklı yazısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, 28 Kasım tarihinde, bir basın yayın organında yayımlanan, “Yerli ve Milli Olmak Nerede Kaldı? Yunan Malı Alma Şartı” başlıklı habere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) için 8 adet yüksek basınçlı Elektrikli Solunabilir Hava Kompresörüne ihtiyaç duyulduğun belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu ihtiyaca yönelik yapılan incelemede; teknik özellikleri karşılayan 5 markanın olduğu tespit edilmiş. Distribütörler ile gerçekleştirilen teknik görüşmede 2 Alman menşeili ürünün fiyatlarının yüksek olduğu belirtilerek firma teyidi alınamamıştır. Gerçekleşen tedarik ve piyasa fiyatları göz önüne alındığında her bir cihazın bedeli 65 bin Türk lirası civarında olup cihazların ederinin toplamda, yaklaşık 520 bin Türk lirası olduğu görülmektedir. Alım, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/b maddesine istinaden çıkarılan 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre 13/1-a maddesi açık ihale usulüyle 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecektir. İhalede yerli malı teklif eden yerli istekli üzerine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacaktır. Bu kapsamda kurumumuz yerli malı üreten yerli ve milli firmaları desteklemektedir. Söz konusu haberde geçen iddiaları bulunan kişinin, nitelikleri sağlayan herhangi bir üretimi ve ihaleye girmesi engellenen firması bulunmamaktadır. Alıma ilişkin ihale dokümanında görüleceği üzere teslim edilecek malın herhangi bir ülkenin malı olma şartı mevcut değildir. Haberde belirtilen iddiaların, yapılan ihalelerde usulsüzlük yapılıyormuş izlenimi oluşturarak kamuoyunu yanıltıcı, daima milletinin hizmetinde olmayı ve hukukun üstünlüğünü kendisine ilke edinmiş Jandarma Genel Komutanlığına yönelik haksız ve olumsuz algı oluşturabilecek bir etki olşturduğu ve Jandarma Teşkilatının itibarını olumsuz etkilemeye yönelik olduğu değerlendirilmiştir.”