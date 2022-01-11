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Jandarma Genel Komutanı Samsun’da
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Genel 11.01.2022, 21:54
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile görüşme yapan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne de giderek Başkan Mustafa Demir ile görüşen Çetin’e, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel ve Samsun İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever de eşlik etti.