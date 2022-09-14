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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Zonguldak’ta
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaret için Zonguldak’a geldi.
Genel 14.09.2022, 12:29
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaret için Zonguldak’a geldi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Zonguldak’ta ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Mustafa Tutulmaz tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Vali Tutulmaz tarafından Arif Çetin’e madenci heykeli takdim edildi. Orgeneral Arif Çetin de Vali Mustafa Tutulmaz’a hediye takdim etti.
Ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, Koruma Daire Başkanı Kıdemli Albay Tolga Emre Tolga Çemrek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da yer aldı.
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