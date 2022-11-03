Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Siirt’te

Denetim ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti.

Valiliğe girişinde Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu’nun makamına geçen Orgeneral Çetin, burada Vali Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Orgeneral Çetin’e ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına Orgeneral Çetin’e Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.

Valilik ziyaretinde Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de yer aldı. Orgeneral Çetin, ziyaretin ardından valilikten ayrıldı.