Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: “Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine amadeyiz”

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bolu’ya gelerek şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Ziyaret esnasında devletin şehit aileleri ve gazilerin her daim yanında olduğunu dile getiren Çetin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize vermiş olduğu emir ve direktifle şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine amadeyiz. Her türlü ihtiyacınızı çözmekle görevliyiz” dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif, Bolu’ya gelerek, Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler derneklerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çetin, şehit yakınları ile kahraman gazilerin emrinde olduğunu söyledi.

Şehit yakınlarının ve gazilerin her türlü ihtiyacını çözmekle görevli olduklarını vurgulayan Çetin, "Biz de hayatımızı şehitlerimizin izinde, gazilerimizin yolunda feda etmeye hazırız. Canımız, kanımız ay yıldızlı bayrağa, bu ülkeye, bu millete feda olsun, helal olsun, armağan olsun. Yeter ki vatan sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize vermiş olduğu emir ve direktifle şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine amadeyiz. Her türlü ihtiyacınızı çözmekle görevliyiz" dedi.

Ülkede son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerinde kararlı olduklarını dile getiren Arif Çetin, "Bu ülkede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da aziz, kahraman şehitlerimizin yolunda biz de bayrağa sarılmaya hazırız. Canımız, kanımız bu bayrağa armağan olsun. Kahraman gazilerimizin yolunda mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar biz, kahraman polisimiz, jandarmamız, askerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, kahraman korucularımızla birlikte yüce milletimizin desteği ve dualarıyla Allah’ın izniyle terörü ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaya ant içtik, karar verdik. Mücadeledeki azim ve kararlılığımızı görüyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda bu görevi tamamlayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi. Hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.