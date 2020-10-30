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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Şanlıurfa’da

JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ARİF ÇETİN, İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE ŞANLIURFA’YA GELDİ.

Genel 30.10.2020, 14:05
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Şanlıurfa’da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Helikopterle Şanlıurfa’ya gelen Çetin’i Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş karşıladı. Valiliğe geçen Orgeneral Çetin, bir süre Vali Abdullah Erin ile görüştü. Çetin’in sınır karakollarında incelemelerde bulunacağı belirtildi.

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