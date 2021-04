Jandarma Genel Komutanı Çetin: “İnlerine girip köklerini kurutmaya kararlıyız”

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, son terörist etkisiz kalana kadar görevlerine devam edeceklerini belirterek, inlerine girip teröristlerin köklerini kurutacaklarını kaydetti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen Uzman Erbaş Jandarma Komando Temel Kursu Mezuniyet Törenine katıldı. 2040 Uzman Erbaş Jandarma Komandosunun yemin ettiği törende konuşan Çetin, “22 hafta süren yaklaşık 6 aylık zor bir eğitimin ardından başarılı bir şekilde yorucu bu eğitimi tamamladınız. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ülkemizin huzuru ve güvenliğini sağlamak için görev aldınız. Bu başarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Görev yaparken kahraman ordumuz, askerimiz ve polisimizle birlikte milletimize hizmet edeceksiniz” dedi.

Ülkede huzuru sağlayacaklarını söyleyen Çetin, şöyle konuştu: “Sadece emniyet ve asayiş değil, ülkemizde her türlü terör örgütleriyle PKK başta olmak üzere vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için, görevimize her karış toprakta vatanın her yerinde sonuna kadar devam ettireceğiz. Sadece terör ile değil ülkemizde deprem, sel baskını, çığ gibi afetlerde de her türlü imkanı kullanarak halkımızın huzuru için seferber oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın rehberliğinde ülkemizde huzuru sağlayacağız. Ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilene kadar görevimize devam edeceğiz. Bugün olduğu gibi bundan sonrada devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize her türlü tehditlere karşı koymaya kararlıyız. Bu neticede milletimizin destek ve duaları ile terör örgütlerinin ve yandaşlarının, işbirlikçilerinin şunu iyi bilmelerini istiyorum. Ülkemizin inançlı ve kararlı tutumu Sayın İşçileri Bakanımızın bizlere verdiği desteklerle ülkemizde her türlü alanda devletin otoritesi sağlıklı bir şekilde sağlanacak. Bundan asla ve asla ödün vermeyeceğiz. Allah’ın yardımı vatandaşımızın da destek ve duaları ile milletimizin sevgi ve güveni ile dağlardaki teröristler başta olmak üzere her türlü işbirlikçilerine karşı başta Cudi, Gabar, Hakkari, Ağrı, Diyarbakır gibi yerler olmak üzere ülkemizin her karış toprağında ve her yerde rehavete kapılmadan inlerine kadar girerek köklerini kurutmaya karar verdik. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu görevimiz devam edecek. Bundan önce PKK’nın her yerde inlerine kadar girildi. 2021 yılında da bu görevlerimizi devam ettirerek bu alanlarda terörist bırakmayacağız” diye konuştu.