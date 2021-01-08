banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç: “PKK terör örgütüne yönelik katılımlar 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir"

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda 22 haftalık eğitimlerini tamamlayan bin 793 komando yemin etti. Törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, PKK Terör Örgütü’ne yönelik katılımların son 30 yılın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Genel 08.01.2021, 13:43
4
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç: “PKK terör örgütüne yönelik katılımlar 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir"

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda 22 haftalık eğitimlerini tamamlayan bin 793 komando yemin etti. Törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, PKK Terör Örgütü’ne yönelik katılımların son 30 yılın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda 31’inci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Eğitimi tamamlayan kursiyerler için yemin töreni düzenlendi.

Törene, Vali Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ant içme töreninde eğitimlerde üstün başarı gösteren uzman erbaşlara “Başarı Belgeleri” ve ödüllerini veren Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile Karabük Valisi Fuat Gürel, askerleri tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

‘Terör örgütüne katılımlar 30 yılın en düşük seviyesinde’

Bin 793 kursiyerin mezun olduğu törende konuşmasına kursiyerleri tebrik ederek başlayan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, PKK Terör Örgütü’ne yönelik katılımların son 30 yılın en düşük seviyesine indiğini belirterek, "Jandarma teşkilatı binlerce şehit vererek bu mücadeleye devam ediyor. PKK Terör Örgütü’nün her yerde inine girilmiştir. Terör örgütlerinde panik ve korku başlamış, kaçışlar ve firarlar artmıştır. PKK Terör Örgütü’ne yönelik katılımlar son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Artık terör örgütüne katılımlar durmuş ve terör örgütü çözülmeye başlamıştır. İşte bu zaferi sağlayan, bu başarıyı kazanan bu kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar övünsek azdır. Bu vesile ile üzerinde yaşadığımız mukaddes kutsal vatan toprakları için canlarını seve seve feda eden, sarsılmaz inançları ve eşsiz cesaretleri ile aziz milletimizin kaderini değiştiren başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum. Evlatlarımızın yeni görevlerinin kendilerine, ailelerine vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Tören geçişi ile program sona erdi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12