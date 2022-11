Jandarma ekiplerinden motosiklet sürücülerine reflektif yelek denetimi

Kastamonu’da jandarma ekipleri, gece reflektif yelek giymeleri zorunlu hale gelen bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerini denetledi. Denetimde bilgilendirilen sürücülere reflektif yelek hediye edildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin geceleri reflektif giysileri giymesi zorunlu hale getirildi. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler sebebiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Merkez Trafik Jandarma Timi ekipleri, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde denetim yaptı. Denetimde motosiklet sürücüleri durdurularak yönetmelikte yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Bilgilendirmenin ardından jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye ederek yönetmelik hakkında bilgilendirdi.

“Motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtarak görünürlüklerini arttırıyoruz”

Sürücüleri bilgilendiren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Başçavuş Vildan Cinbar, “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek giyilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede incinebilir yol kullanıcılarımızdan olan motosiklet sürücülerimize de trafik jandarma tarafından gece görünürlüklerini sağlamak maksadıyla reflektif yelek dağıtılarak görünürlüklerini sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda trafik jandarmamız tarafından da yerinde bilgilendirmeler yaparak trafik eğitimleri veriyoruz” dedi.

“Trafik jandarmanın bizlere reflektif yelek hediye etmesi çok anlamlı oldu”

Reflektör görünümlü yeleklerin geceleri giyilmesinin motosiklet sürücülerine zorunlu hale getirildiğini belirten Kastamonu 37 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker de, “Karayolları Trafik Kanununun yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle özellikle geceleri daha görünür olmak adına reflektörlü yelek kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Zaten bizler, öncesinde de görünür olmak için reflektörlü yelek her zaman üzerimizdeydi. Onun için de diğer ekipmanlarımızla her zaman üzerimizde güvenli şekilde motosiklet sürebilmek adına. Çok mutluyuz çünkü yapılan bu düzenlemeden sonra her ne kadar motosiklet camiası sosyal medya üzerinden bunu duyurmuş olsa da jandarma teşkilatının yol uygulamalarında konuyla ilgili bize bilgi vermesi, aynı zamanda reflektif yelek hediye etmesi bizler için çok anlamlı bir davranış oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz, bütün motosiklet kullanıcılarına mutlaka güvenlik ekipmanlarıyla ve akşam sürüşlerinde reflektörlü yelek ile sürüş yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“Reflektif yelek, diğer araçların motosiklet sürücülerine fark etmesi açısından son dere önemli”

Reflektif yeleklerin giyilmesinin diğer araçlar açısından motosiklet sürücülerine fark etmesi noktasında son derece önemli olduğunu anlatan motosiklet kullanıcısı Cüneyt Dağlıoğlu ise, “Rutin bir kontrol denetimine girdik. Yol kontrolü esnasında jandarma ekipleri bizleri çevirdi. Ekipler, ekipmanlarımızın kontrolünü yaptılar. Reflektif yeleğin farkındalığını biraz daha ortaya çıkartabilmek için bizlere reflektif yelek hediye ettiler. Bu yelek gece sürüşleri için bizlere gerekli. Bu tür uygulamaların olması son derece güzel, hem motor sürücüleri hem de araçlar için farkındalık oluşturmak adına gayet iyi bir düşünce olduğunu inanıyorum. Özellikle gece sürüşlerinde reflektif yelek giyilmesi yasal olarak zorunlu hale geldi. Bunlarla ilgili artık yasal cezai işlemde yapılmaya başlandı. Diğer araçlarında bizleri fark etmesi açısından son derece önemli. Tüm motor kullanan arkadaşların reflektif yelek giymelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Jandarma ekiplerine de ayrıca teşekkür ediyoruz, bizleri durdurarak reflektif yelek dağıttılar, bu nazik hediyeleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Diğer motosiklet sürücüsü Nurdan Özel de, “Gece araçların bizleri daha iyi görmesini sağlıyor. Yeleği takmadığımız zaman araçlar bizleri çok fazla görmüyor. Dikkat etmiyor. O yüzden yeleği sürekli kendi can güvenliğimiz için takmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.