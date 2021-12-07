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Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi nefesleri kesti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi nefesleri kesti.

Genel 07.12.2021, 17:21
Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi nefesleri kesti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi nefesleri kesti.

Jandarma Havacılığı helikopter kullanmadaki tecrübe ve yeteneklerini Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi ile sergilemeye devam ediyor. Dünya Sivil Havacılık Günü etkinlikleri kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesinde düzenlenen gösteri uçuşu, izleyen öğrencilerin adeta nefeslerini kesti. Özellikle havacılık bölümü öğrencilerinin ilgi gösterdikleri gösterilerde fırtınaya rağmen Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi gösterilerini başarı ile gerçekleştirdiler.

İç güvenlik operasyonları, çeşitli bölgelerde yürütülen terörle mücadele harekatları ve arama-kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenen jandarma havacılar, helikopter kullanmadaki tecrübe ve yeteneklerini İskenderun’da bir kez daha gösterdiler. Tek helikopterin görev aldığı gösteriler ilgiyle izlendi.

Gösteri öncesi düzenlenen toplantıda ise Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdılar. Çelik Kanatlar Komutanı Albay Mustafa Tekindor burada yaptığı konuşmada, “Biz pilot değil kahraman yetiştiriyoruz. Adaylarımıza vatan sevgisi cesaret. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi enjekte ediyoruz. Pilot sadece helikopteri uçurmak değil asıl önemli olan işte o pilotun kahraman olması, cesur olması vatan sevgisi olması. Önemli olan bu yoksa herkes pilot olabilir ama herkes kahraman olamaz” dedi.

Çelik Kanatlar Komutanı Albay Mustafa Tekindor, “Biz Skorskyleri yapan ülkenin pilotlarından daha iyi kullanıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse Gökbey bittiğinde kendi helikopterimiz ile çok daha fazlasını yapacağız” diye konuştu.

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