Jandarma bandosundan Ankaralılara ’29 Ekim’ konseri

Ankara’da Jandarma Genel Komutanlığı bandosu, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir konser verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM’den Ulus’taki eski Meclise kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortejde Jandarma Genel Komutanlığı bandosu da yer aldı. Jandarma bandosu ve mehteran takımı Ulus Atatürk Anıtı önünde Ankaralılara konser verdi.