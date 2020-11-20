İznik’te bir evin altından küp çıktı, Müze Müdürlüğü duruma el koydu

Bursa’nın İznik ilçesinde yıkılan bir evin arsa temelinden Bizans dönemine ait olduğu öğrenilen dev bir küp ve tarihi ev kalıntıları çıktı.

İznik’te -Atatürk Caddesi üzerinde bir arsaya inşaat çalışması başladı. Fakat arsanın temelinden dev bir küp ve tarihi ev temeli kalıntıları çıktı.

Evin temelinde ise kiremit ile kaplanmış taban döşemesi çıktı.

Atatürk Caddesi’nde 3. derece sit alanında bulunan arsaya bina yapılması talebi üzerine, sondaj çalışması başlatılmıştı. Yapılan sondaj çalışmasında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen küp ve yapı kalıntılarına rastlandı. Küp ve yapı kalıntılarından bir parça, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca koruma altına alındı. Arsada yapılan kazı nedeniyle oluşan derin çukurun çevredeki binaların zarar görmemesi için özel yöntemlerle kapatılacağı öğrenildi.