İznik Belediyesi’nden eğitime tablet desteği

İznik Belediyesi tarafından temin edilen tabletler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan tablet dağıtım kampanyası devam ediyor. İznik Belediyesi de kampanyaya duyarsız kalmayarak tabletleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın teslim ettiği tabletler Kaymakam Recai Karal ve Millî Eğitim Müdürü Muhammet Asil tarafından teslim alındı. Kağan Mehmet Usta açıklamasında, “Ülkemiz genelinde başlatılan tablet kampanyası devam ediyor. İlçemizde de bu kapsamda bizler tabletleri öğrencilerimize verilmek üzere Millî Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Pandeminin başından bu yana gerek maske, gerek dezenfektan ve hijyen çalışmaları olmak üzere okullarımıza ve eğitime olan desteğimizi kat kat arttırdık. Yine bu dönemde uzaktan eğitime destek olmak amacıyla tabletleri teslim ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de gerek okullarımızın gerek öğrencilerimizin ihtiyaçlarına destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

İznik İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammet Asil de konuşmasında, “Öğrencilerimizi tabletlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün başkanımız tabletleri bizlere teslim etti. Bizler de hazırladığımız program çerçevesinde sırasıyla tabletlerin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile eğitime desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza Kağan Mehmet Usta’ya teşekkür ediyorum” dedi.