İzmit’te Zafer Bayramı coşkusu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yüzlerce vatandaşın katılımı ile fener alayı düzenlendi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü coşku ile kutlanıyor. İzmit Belediyesi kutlamalar kapsamında fener alayı düzenledi. Düzenlenen alaya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her yaştan vatandaşın ellerinde meşaleler ile katıldığı yürüyüşte Zafer Bayramı coşkusu yaşanırken, kutlamalar müzik grubu Mary Jane konseri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.