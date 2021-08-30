banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılın düğünü ertelendi!
Yılın düğünü ertelendi!
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı

İzmit’te Zafer Bayramı coşkusu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yüzlerce vatandaşın katılımı ile fener alayı düzenlendi.

Genel 30.08.2021, 21:04
İzmit’te Zafer Bayramı coşkusu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yüzlerce vatandaşın katılımı ile fener alayı düzenlendi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü coşku ile kutlanıyor. İzmit Belediyesi kutlamalar kapsamında fener alayı düzenledi. Düzenlenen alaya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her yaştan vatandaşın ellerinde meşaleler ile katıldığı yürüyüşte Zafer Bayramı coşkusu yaşanırken, kutlamalar müzik grubu Mary Jane konseri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Yorumlar (0)
31°
açık