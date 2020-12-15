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İzmit’te öldürülen köpekler için hayvan sevenlerden tepki

İzmit’te sokak köpeklerinin iğne ile öldürülmesi sonucu belediye binası önüne gelerek basın açıklaması yapan hayvan hakları dernekleri temsilcileri, olayın sorumlarını hesap vermeye davet etti.

Genel 15.12.2020, 13:04
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İzmit’te öldürülen köpekler için hayvan sevenlerden tepki

İzmit’te sokak köpeklerinin iğne ile öldürülmesi sonucu belediye binası önüne gelerek basın açıklaması yapan hayvan hakları dernekleri temsilcileri, olayın sorumlarını hesap vermeye davet etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde 3 sokak köpeğinin iğne ile öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor. Olayın ardından İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki tüm personelin açığa alındığını duyurulmuştu. Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin suç duyurusunda bulunduğu olayın ardından açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise olayın kasten gerçekleştirilmediğini, yürütülen soruşturmanın sonucuna göre gerekenin yapılacağını belirtmişti. Yapılan açıklama ve alınan kararların yeterli olmadığını düşünen hayvan hakları dernekleri temsilcileri ise belediye binası önüne gelerek yaptıkları basın açıklaması ile olayın sorumlularının hesap vermesini talep ettiler.

“Verdikleri koordineli çalışma sözleri tutulmamıştır”

Köpeklerin öldürülmesi olayında gerçek sorumluların hesap vermesi gerektiğini dile getiren hayvan sever Selma Platin Pek, "Olaydan sonraki süreçte, anlaşılmıştır ki Yahya Kaptan’da yapılan bu eylem aslında İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı çalışmanın gözler önüne serildiği andır. Verdikleri koordineli çalışma sözleri tutulmamıştır. Bizi aldatmışlar, kandırmışlar ve arkamızdan iş yapmışlardır. Bu noktadan sonra Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya’nın, ne de Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan’ın benim haberim yoktu, bilmiyordum deme hakları yoktur” dedi.

“50 köpeği katledip gömdünüz mü”

Kaybolan 50 köpeğin nerede olduklarını bilmedikleri söyleyen Pek, "Günlerdir İzmit’in muhtelif bölgelerinden aldığınız en az 50 köpeğimiz nerede. Bu köpeklerin yerini açıklamak zorundasınız. Bu 50 köpeği katledip gömdünüz mü? Tüm ekibi açığa aldığınız, Mehmet Çetinkaya neden görevinde? Yıllarda çalıştığımız ekipte ve bir sorun yaşamadığımız ekipteki suçsuz insanlar da görevden şuanda alınmıştır. O şahısların biz görevine iadesini istiyoruz. Çünkü biz onlarla zaten uyum içerisinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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