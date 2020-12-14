banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Özel jete ilk siparişi Mehmet Cengiz verdi
Özel jete ilk siparişi Mehmet Cengiz verdi
İran ile şiir krizi çözüldü
İran ile şiir krizi çözüldü
Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi
Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet sokak köpeklerinin ölümü ile ilgili konuştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ölü bulunan köpeklerle ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayvanlar için çalışmalar yapan bir belediyenin katliamla sorumlu tutulmaması gerektiğini söyledi.

Genel 14.12.2020, 21:28
3
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet sokak köpeklerinin ölümü ile ilgili konuştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ölü bulunan köpeklerle ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayvanlar için çalışmalar yapan bir belediyenin katliamla sorumlu tutulmaması gerektiğini söyledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde yaşanan köpek ölümleriyle ilgili sosyal medya üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, olayın bir katliam gibi gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ölümler için bir hayvansever olarak büyük üzüntü duyduğunu belirten Başkan Hürriyet, olayın hem idari hem de adli soruşturmasının devam ettiğini belirtti. Olayın kasten gerçekleştirilmediğini ifade eden Hürriyet, yürütülen soruşturmanın sonucuna göre gerekenin yapılacağını belirtti.

“Olayın müfettiş ile yürütüleceğini ve şeffaflıkla açıklanacağını bildirmek istiyorum”

Konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade eden Hürriyet, “Ölen canlarımızı geri getiremiyoruz ama bundan sonra bize düşen sorumluluğu alarak bunun aydınlatılması, şeffaf, objektif ve adil davranılması ve bundan sonraki süreçte çalışmamızı gözden geçirmek, aynı kararlılıkla çalışmalarımızla öz eleştirimizi yapmak durumundayız. Bu üzüntümüzü ifade ederken, bu konuda siyaseten linç kampanyası yürütülmesinden ziyade, bu üç canımızın vefat etmesi daha önemli, hassas bir konu bizim için. Haberi alır almaz iki açıklama yayınladık. Olayı araştırıyoruz dedik, ardından veteriner işlerinde çalışanları önce sözlü, bugün ise yazılı olarak açığa aldığımızı duyurmuştuk. Sonuçlanana kadar görevde olmayacaklarını ve hiçbir ayrıştırmamızın olmadığını ifade ettik. Soruşturma sonucuna kadar bu devam edecek. Olayın müfettiş ile yürütüleceğini ve şeffaflıkla açıklanacağını bildirmek istiyorum. Biz her türlü sorumluluğu aldığımızı söyledik. Bu tarz spekülasyonlara mahal verilmemeli” diye konuştu.

“Başından beri hayvan hakları konusunda hassasiyetimizi bizi tanıyanlar biliyor”

“Zehirli iğne ile katletmek, öldürmek bunlar asla kabul edeceğimiz bir şey değil” diyen Hürriyet, “Asla bilerek bir canlının canına kast etmeyiz. Bu konuda hassasız. Ama zehirli iğne ile öldürdüler, katlettiler gibi bir sürü yanlış bilgi, linç kampanyasına araç olan konular var. Bu konuda hiçbir şekilde bu suçlamaları kabul etmemiz mümkün değil. Başından beri hayvan hakları konusunda hassasiyetimizi bizi tanıyanlar biliyor, bu konuda nasıl çabaladığımızı herkes biliyor. İhmal varsa, bundan kaynaklı bir suçumuz varsa, bu konuda tavizimiz yok. Çıkacak sonuca göre gereğini yapacağız. Ama kasti olarak iğne ile öldürmek gibi spekülasyonların yapılmaması, linç kampanyasına mahal verilmemesi, daha iyi, daha güzeli yapmaya yönelik ortak çözümleri konuşmak hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

“Narkoz vermek durumunda kalıyoruz”

Başkan Hürriyet, "Rutin işlerimizi kanuna uygun yapmaya devam ediyoruz, bunların hepsi bakanlık tarafından onaylı. Bunlar titizlikle uygulanıyor. Örneğin narkoz; yaralı ve saldırgan hayvan şikayeti belirtildiğinde geçici olarak sonuç almamız gerektiğinde narkoz vermek durumunda kalıyoruz. Şekeri var mı, bir hastalığı var mı bilmiyoruz. Narkoz yeri geliyor insanı bile öldürüyor. İnsan bile bir kontrolden geçiriliyor, ondan sonra narkoz yapılıyor. Her rutin işlemde, ne yazık ki bugüne kadar normal işlemlerde bile kullanılan narkozu hangi belediye, hangi kurum kullanmış olursa olsun ölüm gerçekleşebiliyor. Bunu önceden öngörebilmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“İyi niyetle çalışmalar gerçekleştirdiğimizi bilgilendirmek istiyoruz”

Sokak hayvanlarına yönelik birçok çalışma yapıldığını belirten Hürriyet, “Tabii ki bizim hayvan hakları konusunda bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ile kimseye bir şey ispat etmeye ihtiyacımız yok. Ama ne kadar iyi niyetle çalışmalar gerçekleştirdiğimizi bilgilendirmek istiyoruz. Bunun aşırılığa kaçan linç kampanyalarına maruz bırakılmaması gerekiyor. Bu belediyenin çalışmaları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde şantiyemizin önünde bulunmuş bakımsız, hastalıklı, ayağı sakat bir yavrumuz var. Bu arada birçok sahiplendiğimiz hayvanımız var bizim. Eğer derdimiz kasten öldürmek olsa niye onlara bakalım? Neden bakımları ile ilgilenelim? Çok büyük özveri ile çalışıyoruz, veteriner hekim olsun olmasın, birçok şantiyede çok sayıda hayvanımızı, canımızı sahipleniyoruz. Gerçekten sevdiğimiz için. Yerinde bakım yapıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11