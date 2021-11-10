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İzmirliler 10 Kasım’da 350 metrelik Atatürk posteriyle yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı kapsamında düzenlediği Ata’ya Saygı Yürüyüşüne katılan Başkan Tunç Soyer binlerce İzmirliyle birlikte, 350 metrelik Atatürk posteriyle yürüdü.

Genel 10.11.2021, 17:26
İzmirliler 10 Kasım’da 350 metrelik Atatürk posteriyle yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı kapsamında düzenlediği Ata’ya Saygı Yürüyüşüne katılan Başkan Tunç Soyer binlerce İzmirliyle birlikte, 350 metrelik Atatürk posteriyle yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü için düzenlediği Ata’ya Saygı Yürüyüşü, binlerce İzmirliyi bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı Ata’ya Saygı Yürüyüşü, Alsancak Limanı önünden başladı. İzmirliler Atatürk’ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıyarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Katılımcılar, üzerinde “Kurduğun gelecek bize emanet” yazılı pankart taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 10 Kasım anma programına katıldı. Çelenk sunumunun sonrasında katılımcılara seslenen Başkan Tunç Soyer, “Ata’mızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmanın en önemli yolu, Cumhuriyetimizi demokrasi, özgürlükler ve adaletle taçlandırmaktır. Biliyorum ki bu ülkenin tüm insanlarının hayal ettiği Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu değişimi, Ata’mızın mirasından hareketle köy ve şehirlerimizdeki tüm vatandaşlarımızla, kadınlarla ve gençlerle gerçekleştireceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerini çok daha iyi anladığımız şu günlerde, Ata’mızın bıraktığı uygarlık mirası yolumuza ışık tutuyor. Onu, her yıl daha da artan bir özlemle, rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “Atatürk’ün bizlere gösterdiği yol, medeniyet yoludur. Bizler onun koyduğu hedeflere yürüyen, onun manevi hatırasına sonsuza kadar sahip çıkacak cumhuriyet nesliyiz” şeklinde konuştu.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi

Törende İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu Başkanı Ulvi Puğ ile Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Küçük şiir okudu ve zeybek gösterisi yapıldı. 83 Genç İzmir üyesi ise Ankara’dan İzmir’e getirdikleri Atatürk portresini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e armağan etti. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, şef İnanç Menekşe eşliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

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