İzmirli gazeteciler, depremzede meslektaşları için seferber oldu

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı deprem felaketi, İzmirli gazetecileri harekete geçirdi. İzmirli basın meslek kuruluşları, depremden etkilenen meslektaşlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla "Tek İşimiz Haber Değil" isimli yardım kampanyası düzenledi.

Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle karşı karşıya kaldığı süreçte, tüm meslek grupları depremin yaralarını sarmak için seferber olurken, İzmirli basın meslek kuruluşları da depremden etkilenen meslektaşlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla harekete geçti. İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği, Ege Magazin Gazetecileri Derneği, Sağlık Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği ve İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği, "Tek İşimiz Haber Değil" isimli kampanyada güçlerini depremzede gazeteciler için birleştirdi.

İzmir Valiliğinin bilgisi ve oluruyla yürütülen kampanya çerçevesinde ayni bağışlar İzmir Gazeteciler Cemiyetinde toplanırken, İzmirli gazetecilerin ayni yardımlarının depremzedelere ulaştırılmasına ise İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılık edecek. Gazeteciler, nakdi bağışlarını üyesi oldukları meslek kuruluşunun hesap numaralarına ’Bağış’ açıklamasıyla gönderebilecek. Gazeteci olmayan vatandaşlar da kampanyada yer alan derneklerin hesap numaralarına bağışta bulunabilecek.