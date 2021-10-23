İzmirli 20 öğrenci 4 günlük gezi için yola çıktı

İzmir’de 20 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Biz Değil Miydik, Bir Değil Miydik" projesi kapsamında 4 günlük gezi için yola çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Biz Değil Miyiz, Bir Değil Miyiz" projesi kapsamında öğrenciler, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarının yaşandığı alanları ve cepheleri yerinde görmek ve şehitlikleri ziyaret etmek için 23 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında Çanakkale, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Ankara gezileri için yola çıktı. Proje kapsamında gerçekleşen geziye Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mazhar Zorlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 75. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Beştepeler Çok Programlı Lisesi, Torbalı Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Torbalı Şehit Uzmançavuş Harun Şenözüar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden kura ile seçilen 20 lise öğrencisi katılım gösterdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün projesi kapsamında, vatandaşlık bağı ile bağlı tüm bireylerin birlik ve beraberlik içerisinde vatan savunmasında nasıl mücadele ettiklerinin aktarılması ile aidiyet bilincinin oluşturulması, kültür, inanç ve etnik farklılıklardan doğan zenginliklerin gösterilmesi ile milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, ülkemizin farklı bölge, şehir ve kültürlerinden akran grupların bir araya getirilmesi ile kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin sağlanması, aidiyet oluşturma, ortak tarih - ortak yaşam bilinci ile değerler benimsetme aşamasında Yaşayarak “Yerinde” Öğrenme Metodu kullanarak öğrenciler üzerinde daha güçlü hatıralar bırakılması, çoklu duygular ve duygusal bağların harekete geçirilmesi, gençlerin problem çözme ve eleştirel düşünme kabiliyeti kazanmalarının sağlanması amaçlarıyla gezinin düzenlendiği aktarıldı.

Öğrencilerden emniyete teşekkür

Proje kapsamında geziye katılan öğrenciler, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı yerleri gezecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek emniyet yetkililerine teşekkür etti. Geziye katılacak öğrencilerden Rüyanur Tınaztepe (15), "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bizim için özel olarak hazırladığı geziye bugün gideceğiz. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin bizim için yaptıklarını yerinde göreceğiz. Tarihimizi kağıt üzerinde okumaktan ziyade canlı olarak yerinde görmenin bizim için daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Umarım güzel şeyler katar bize" açıklamasında bulundu. Öğrencilerden Elif Rojin Arslan (15), "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen kura ile geziye katılıyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı illeri ziyaret edeceğiz. Bu tarz etkinliklerin daha sık düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizi ve tarihimizi tanımamız açısından bize fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu tarz etkinlikler bizim geçmişimizi, tarihimizi ve ülkemizi daha iyi öğrenmemizi sağlıyor" dedi. Geziye kardeşini uğurlayan Dilek Nur Arslan (20) ise "Çok sevinçliyiz ve heyecanlıyız açıkçası. Daha önce de düzenlenmiş bu etkinlik ancak benim yeni haberim oldu. Gençlerimiz, ailelerimiz açısından çok faydalı bir proje. Bu etkinlik gençlerimizin tarihlerini öğrenmek ve geleceklerine ışık tutmak anlamında çok faydalı bir proje. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı iller ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e gezileri olacak. Kardeşim bu etkinliğe katılıyor ve biz çok sevinçliyiz. Projeyi hayata geçiren emniyet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.