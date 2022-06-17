İzmir’in sembollerinden dev Atatürk maskı bakımda

Buca Belediyesi, Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olan Atatürk maskını profesyonel dağcılardan oluşan bir ekiple bakıma aldı.

İzmir’in sembollerinden biri haline gelen ve kenti Buca sırtlarından gören Atatürk maskı, yaz bakımına girdi. Toplam 42 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olma özelliği taşıyan Atatürk maskı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatı, tesisler müdürlüğü koordinasyonu ve profesyonel dağcılardan oluşan bir ekip aracılığıyla temizlik ve hasar kontrolünden geçti. Bakımı özel bir çalışma gerektiren, bölgedeki yoğun kuş hareketleri nedeniyle rutin takip yapılan Atatürk maskının kaş ve kulak bölgelerindeki birikintiler de tespit edildi. Yapılan çalışmalar, kuşlar başta olmak üzere civardaki tüm canlı yaşamının dengesi gözetilerek gerçekleştirilirken, mask yüzeyindeki kontroller tamamlandı.