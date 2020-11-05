Son Dakika
Dr. Alparslan Tuhta: "18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir"
’Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformunun Geliştirilmesi’ Projesi tanıtım toplantısı
İzmir’in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
İZMİR’İN GELİR DÜZEYİ YÜKSEK KESİMİ ALSANCAK SEMTİNDE DEPREM NEDENİYLE ÇATLAYAN BİNA, İÇERİDE BULUNAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN BOŞALTILIYOR.
Genel 05.11.2020, 13:52
1
İzmir’in gelir düzeyi yüksek kesiminin yaşadığı Alsancak semtinde deprem nedeniyle çatlayan bina, içeride bulunan vatandaşlar tarafından boşaltılıyor.
İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Plevne Bulvarı üzerinde bulunan Köşe Apartmanı’nda, 30 Ekim günü meydana gelen depremin ardından çatlaklar meydana geldi. İzmir’in gelir düzeyi yüksek semtinde bulunan bina sakinleri, apartmanın çökmesinden endişe ederek eşyalarını taşımaya başladı. Bina etrafında polis ekipleri önlem alırken, binanın mülk sahibi de binanın sadece orta hasarlı olduğunu, binada yıkım gerçekleşmeyeceğini ve sadece güçlendirme çalışması yapılacağını iddia etti.
16°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3