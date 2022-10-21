İzmir’in göbeğinde aylardır doğal gazın bağlanmasını bekliyorlar

Kentsel dönüşümle yeni evlerine taşınan vatandaşlar, aylar önce başvuru yapmış olmalarına rağmen İzmirgaz’ın kendilerini oyaladıklarını öne sürdü. Kış öncesi gaz sorunuyla karşıya kalan apartman sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için biran evvel doğalgazın bağlatılmasını bekliyor.

Konak ilçesinde kentsel dönüşümle yenilenen binalara taşınan bazı vatandaşlar, doğal gaz bağlatmak için Mayıs ayında İzmirgaz’a başvuruda bulundu. Kılıç Reis Mahallesi’nde bulunan evleri için doğal gaz bağlantısı kurmak için 5 ay önce başvuruda bulunan bina sakinleri, aylardır firmanın kendilerini oyaladıklarını söyledi. Çözüm merkezini aradıklarında sorunlarına yanıt alamadıklarını söyleyen vatandaşlar, İzmirgaz’ın yetkilileriyle görüştüklerinde konunun geçiştirildiğini öne sürdüler. Vatandaşlar aylar süren bekleyişin ardından yaklaşan kış günlerinde ısınma ve yemek yapamama nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, binalarına doğalgazın bağlatılmasını beklediklerini dile getirdiler.

"Mayıs ayından bu yana hiçbir şekilde geri dönüş alamadık"

İlk başvuru yaptıkları Mayıs ayından bu yana, firmadan hiç bir şekilde geri dönüş alamadıklarını söyleyen apartman sakinlerinden Yağmur Tunay, firma yetkilileri tarafından sorunun sürekli geçiştirildiğini ileri sürdü. Tunay, "Burası yeni yapılmış bir bina ve biz de Temmuz ayı gibi taşındık. Benden önce de taşınanlar vardı ve onlar Mayıs ayında buraya ilk başvuruyu yaptılar. 90 gün beklenmesi gerektiği bize firma tarafından iletildi ve o süre dolduğunda bir kağıt imzalattılar. Bize doğal gazın bağlanmasının gecikeceği, kağıdı da aboneliğimiz iptal olmasın diye imzalatıldığı söylendi. Biz de imzaladık ve en geç 10 gün içerisinde kesin geleceklerini söylediler. Ama yine hiç bir şekilde geri dönüş alamadık. İzmirgaz’ı defalarca aradım. Apartmandaki komşularım da aynı şekilde aradı. Bize denilen şey şu; ’Süreç devam ediyor; sizden beklemenizi rica ediyoruz.’ Başka hiçbir açıklama yapmıyorlar. En son genel merkezdeki çözüm merkezine gittik. Yine orada doğalgazın neden geciktiğiyle ilgili hiç bir bilgiyi vermediler bize. Onlar da sürecin devam ettiğini ve beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Oraya gittiğimizde de bizim gibi yüzlerce kişinin bu şekilde mağdur olduğunu gördük" dedi.

Taşeron firmaya ücret ödenmediği iddiası

Apartman sakinlerinden Yağmur Tunay, İzmirgaz’ın taşeron firmaya ücretini ödeyemediği için bağlanmanın geciktirildiği iddiasında bulunarak, "Biz kendi imkanlarımızla olayı araştırdık. Aldığımız duyumlara göre, İzmirgaz firması çalıştığı taşeron firmanın parasını ödemediği için firma kazı yapmaya gelmiyor ve bu yüzden de bir sürü vatandaş mağdur kalıyor. Bu şartlarda evlerimizde duş alamıyoruz. Ben duş alabilmek için anne-babamın evine gidiyorum. Apartmandaki diğer sakinlerle konuştuğumda da su ısıtıcısıyla su ısıtıp öyle duş aldıklarını söylediler. Yemek zaten yapılamıyor. Isınma çok büyük bir sorun. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Kış gelip havalar tamamen soğuduğu zaman ben burayı düşünemiyorum" diye konuştu.

"Çözüm değil çözümsüzlük merkezi"

Doğal gaz bağlatılması karmakarışık bir hale gelen binadaki kızının sorunlarıyla yakından ilgilenen Nilüfer Tunay ise, İzmirgaz Çözüm Merkezi’ndeki yetkililerin konuyla ilgili bilgisi olmadıklarını söylemesinden dert yandı. Tunay, "Ekim’in sonuna yaklaştık, önümüz kış. Biz Halkapınar’daki çözüm merkezine gittiğimizde sürekli sürecin devam ettiğini söyleyerek bizi yollamaya çalıştılar. Dedim ki ’ O zaman çözüm merkezi olmanızın anlamı ne. Çözümsüzlük merkezisiniz siz.’ Bize her türlü konuya çözüm bulacaklarını ama buna bulamadıklarını aktardılar. Orada çalışanlar da bu duruma çok üzüldüklerini söylediler. Türkiye’nin bir doğalgaz merkezi olacağının gündeme geldiği günlerde böyle bir durum yaşanması çok düşündürücü. Hele ki firmanın İzmir gibi kışın ağır geçmediği bir ilde bunu başaramaması, varsa bir sorun çözümleyememesi, ne yazık ki çok acı" ifadelerine yer verdi.