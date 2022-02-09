İzmir’in en büyük dairesi 25 milyona satıldı

Avcılar İnşaat, son projesi Avcılar Lusso Bornova ile lüks anlayışını tamamen değiştirdi. Gösterişli, en üstün ve göz kamaştırıcı olmasıyla hayata değer katan yeni bir yaşam çağını başlatan Avcılar Lusso Bornova, İzmir’in mega lüks projesi oldu.

Geniş ve ihtişamlı konut arayışına hitap eden mega lüks projede, ‘İzmir’in en büyük ve en lüks dairesi’ de şimdiden sahibine kavuştu. 9 oda ve 2 salon olarak tasarlanan eşsiz özelliklere sahip 1000 metrekarelik daire, Türk kökenli İtalyan bir iş insanı tarafından 25 milyon liraya satın alındı.

Helikopter pisti var

Pandemiyle değişen hayat koşullarına bağlı olarak şehrin merkezinde, geniş aile yaşamına uygun olarak planlanan dairede tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. İçinde cep sineması, 10 kişilik özel jakuzisi ile devasa saunası olan dairede, yine kişiye özel fitness salonu, barbekü odası ve ultra geniş bir terası bulunuyor. Projede helikopter pisti de yer alıyor.

70 mega lüks daire

Işığı dağıtan, görüş açısıyla gökyüzüne ve manzaraya maksimum hakimiyet sağlayan Avcılar Lusso Bornova, büyük aileler için tasarlandı. 4+1, 5+1, 6+2, 7+2, 9+2 daire seçenekleri 155 ile 1000 metrekare arasında değişiyor.

Avcılar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, bu proje ile rezidans yaşamına, artı değer olarak mega lüks konforunu eklediklerini söyledi. Avcı, "Mega lüks aslında bir yaşam biçimi.Tüm detaylarda en üstün kaliteyi, gösterişli olduğu kadar insana, doğaya saygıyı, göz kamaştırıcı olması kadar da hayata anlam katan yaşam biçimini ifade ediyor” dedi. İzmir’in doğal çevresini, mekânsal gelişimini ve kentsel doku özelliklerini yansıtan Avcılar Lusso Bornova’nın yalnızca Türkiye’de değil ve dünyada hayranlık uyandıracak “mega lüks” bir proje olduğunu belirten Avcı "Hayallere sığmayan lüksün tüm ayrıntıları Avcılar Lusso Bornova’da var. 70 özel aile, bu seçkin projede hayatlarının her anında ayrıcalığı hissedecek" diye konuştu.

Villa konseptinde bahçeli daireler

Avcılar Lusso Bornova, nefes alan ve villa konforundaki geniş bahçe teraslı daireleriyle dikkat çekiyor. Gökyüzünü kucaklayan bahçe teraslı daireleriyle, villa bahçe yaşamını rezidans konforu ile birleştiriyor. Bahçe teraslı daireler, hem iç mekanlarda hem de bahçe kullanımlarında geniş alanlara sahip.

Yeşil bina

Çevreci ve ekosisteme duyarlı "Yeşil Bina" olarak tasarlandı. İnşaatın her aşamasında doğal kaynakların korunmasına maksimum özen gösterildi. Bina yapımında hiçbir toksit malzeme kullanılmıyor. Ortak alanların için gerekli enerjiyi, yenilebilir enerji kaynaklarıyla, kendi üretme teknolojisine sahip. Dolayısıyla ortak giderlerde aidat derdi yok.

Depreme dayanıklı

Avcılar Lusso Bornova, son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor. Modern zemin iyileştirme tekniği olan “jet-grout" yöntemi kullanıldı. Sahip olduğu “radye temel" sayesinde tüm yük, zemine eşit olarak dağıtılıyor. Böylece deprem anında radye temel yapıyla hareket edeceğinden hasar oluşması engelleniyor.

4 bin metrekarelik sosyal alan

4 bin metrekarelik devasa sosyal alanı var. Açık-kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, spor alanları, fitnes, pilates ve kick box salonu, kreş, sinema salonu, çocuk oyun alanı, hobi salonu, bilardo ve masa tenisi salonu ile kreş bunlardan sadece bir kaçı.