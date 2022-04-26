banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

İzmir’in çoban haritası çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Mera İzmir projesi çerçevesinde, İzmir’de mera hayvancılığı yapan üreticilerin hayvan sayıları ve ağıl konumlarını içeren bir çoban haritası hazırlandı. İzmir, Türkiye’de bir çoban haritasına sahip ilk il oldu.

Genel 26.04.2022, 12:27
İzmir’in çoban haritası çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Mera İzmir projesi çerçevesinde, İzmir’de mera hayvancılığı yapan üreticilerin hayvan sayıları ve ağıl konumlarını içeren bir çoban haritası hazırlandı. İzmir, Türkiye’de bir çoban haritasına sahip ilk il oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mera İzmir projesiyle, İzmir’in kırsal bölgelerindeki üretici ve hayvan sayıları, ağıl konum bilgileri toplandı ve bir harita oluşturuldu. Harita, Türkiye’de ilk kez bölgesel ölçekte hazırlanan tarımsal ürün planlaması için kullanılıyor.

İzmir’in 30 ilçesinde çalışma

2021 yılının ocak ayında başlayan çalışmalar çerçevesinde, İzmir’in 30 ilçesinde saha araştırması yapıldı. Bu çalışmalarla oluşturulan çoban haritasında mera hayvancılığı yapan üreticiler, sahip oldukları hayvan sayıları, ağılların konumları gibi bilgiler yer alıyor. Çoban haritası, Mera İzmir projesi ile yapılan saha çalışmaları sonucunda toplanan verilerin taşınmasıyla oluşturuldu. Veriler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İzDoğa’da görev yapan ürün sertifikasyon ekibi tarafından İzmir’deki bütün mahalleler ziyaret edilerek, ağıl ağıl ve çoban çoban gezilerek toplandı. İzmir’in Menemen, Aliağa, Bergama, Kınık gibi hayvancılığın yoğun olduğu ilçeleri başta olmak üzere toplam 30 ilçe, saha ekipleri tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sonucunda İzmir’in 30 ilçesinde toplam 4 bin 658 çoban olduğu belirlendi. Çoban haritasının sonuçlarına göre İzmir’de merada otlayan yaklaşık 142 bin keçi, 384 bin koyun, 16 bin karasığır olmak üzere toplamda 542 bin 794 mera hayvanı bulunuyor.

Başkan Soyer: Mera hayvancılığını desteklemek için 295 milyon lira ayırdık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çoban haritasının Türkiye’de ilk defa İzmir için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Bu çalışmayı, her geçen gün boşalan köylerimize sahip çıkmak ve şehrimizdeki yoksulluk ve açlıkla mücadele etmek için başlattık. Mera İzmir projemizle aynı zamanda edilen su kaynaklarımızı koruyoruz. Mera İzmir ekibimiz bu haritada işaretlenen 4 bin 658 çobanın kapısı tek tek çaldı. Onları ağıllarında ziyaret etti. Silajlık mısır yerine, su gerektirmeyen, yerli yem bitkileri ile hayvancılık yapan üreticileri belirledi. O çobanların ürettiği sütleri biz neredeyse iki kat bedelle satın alıyoruz. Piyasası 6 lira olan keçi sütüne 10, piyasası 8 lira olan koyun sütüne 11 lira veriyoruz. Bu sağlıklı sütleri, belediye şirketimiz İzTarım, Bayındır’da kurduğumuz günde 100 ton kapasiteli süt fabrikasında işleyecek. Bu ürünler, şehrimizin dört bir yanındaki yoksul mahallelere ulaşacak. Köylümüz kalkınacak, yoksulun karnı doyacak ve suyumuz, topraklarımız, milli servetimiz korunacak.”

Mera İzmir projesinde sadece süt alımları için 105 milyon TL bütçe ayırdıklarını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Kurduğumuz tesisler ve diğer alımlarla beraber belediyemizin mera hayvancılığını desteklemek için ayırdığı toplam bütçe 295 milyon Türk Lirası. Eylül 2022’de gerçekleşecek Terra Madre Anadolu, küçük üreticilerin bir araya geldiği ve Türkiye tarımının yeniden dünyayla buluştuğu an olacak.”

Üreticinin belli kriterlere uyması gerekiyor

Çoban haritası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin süt alacağı üreticinin belirlenmesi için de kullanılıyor. Süt alımının yapılması için üreticinin, hayvanlarını yılın en az 7 ayında meraya çıkarmış olması ve silajlık mısır gibi fazla su tüketimine sebep olan yem bitkileri ile beslememiş olması gerekiyor. Kriterler sayesinde hem ürünün doğallığı korunuyor hem de aşırı su tüketimi gibi kuraklık nedenlerine karşı mücadelede bir adım atılmış oluyor.

Kooperatifler aracılığıyla alım garantili sözleşmeler yapılıyor

Mera İzmir Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediyenin şirketleri İzTarım ve İzDoğa ve Köy-Koop ortaklığıyla yürütülüyor. Projeyle toplanan mera hayvancılığı verileri değerlendirilerek İzmir’in tarım ve hayvancılık stratejileri şekillendiriliyor, kooperatifler aracılığıyla sözleşmeler yapılıyor ve süt alımları gerçekleştiriliyor.

Garantili süt alımları sayesinde üretici hayvancılığa devam edebiliyor. Toplanan sütlerle üretilen ürünlerin İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Halkın Bakkalı noktaları başta olmak üzere Türkiye genelinde ve yurt dışında da satışa çıkarılması planlanıyor. Ayrıca bu sayede üreticinin bin bir emekle ürettiği ürünlerin, değerinde satın alınarak en kaliteli hâlleriyle sofralara ulaşması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık