İzmir’in çoban haritası çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Mera İzmir projesi çerçevesinde, İzmir’de mera hayvancılığı yapan üreticilerin hayvan sayıları ve ağıl konumlarını içeren bir çoban haritası hazırlandı. İzmir, Türkiye’de bir çoban haritasına sahip ilk il oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mera İzmir projesiyle, İzmir’in kırsal bölgelerindeki üretici ve hayvan sayıları, ağıl konum bilgileri toplandı ve bir harita oluşturuldu. Harita, Türkiye’de ilk kez bölgesel ölçekte hazırlanan tarımsal ürün planlaması için kullanılıyor.

İzmir’in 30 ilçesinde çalışma

2021 yılının ocak ayında başlayan çalışmalar çerçevesinde, İzmir’in 30 ilçesinde saha araştırması yapıldı. Bu çalışmalarla oluşturulan çoban haritasında mera hayvancılığı yapan üreticiler, sahip oldukları hayvan sayıları, ağılların konumları gibi bilgiler yer alıyor. Çoban haritası, Mera İzmir projesi ile yapılan saha çalışmaları sonucunda toplanan verilerin taşınmasıyla oluşturuldu. Veriler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İzDoğa’da görev yapan ürün sertifikasyon ekibi tarafından İzmir’deki bütün mahalleler ziyaret edilerek, ağıl ağıl ve çoban çoban gezilerek toplandı. İzmir’in Menemen, Aliağa, Bergama, Kınık gibi hayvancılığın yoğun olduğu ilçeleri başta olmak üzere toplam 30 ilçe, saha ekipleri tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sonucunda İzmir’in 30 ilçesinde toplam 4 bin 658 çoban olduğu belirlendi. Çoban haritasının sonuçlarına göre İzmir’de merada otlayan yaklaşık 142 bin keçi, 384 bin koyun, 16 bin karasığır olmak üzere toplamda 542 bin 794 mera hayvanı bulunuyor.

Başkan Soyer: Mera hayvancılığını desteklemek için 295 milyon lira ayırdık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çoban haritasının Türkiye’de ilk defa İzmir için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Bu çalışmayı, her geçen gün boşalan köylerimize sahip çıkmak ve şehrimizdeki yoksulluk ve açlıkla mücadele etmek için başlattık. Mera İzmir projemizle aynı zamanda edilen su kaynaklarımızı koruyoruz. Mera İzmir ekibimiz bu haritada işaretlenen 4 bin 658 çobanın kapısı tek tek çaldı. Onları ağıllarında ziyaret etti. Silajlık mısır yerine, su gerektirmeyen, yerli yem bitkileri ile hayvancılık yapan üreticileri belirledi. O çobanların ürettiği sütleri biz neredeyse iki kat bedelle satın alıyoruz. Piyasası 6 lira olan keçi sütüne 10, piyasası 8 lira olan koyun sütüne 11 lira veriyoruz. Bu sağlıklı sütleri, belediye şirketimiz İzTarım, Bayındır’da kurduğumuz günde 100 ton kapasiteli süt fabrikasında işleyecek. Bu ürünler, şehrimizin dört bir yanındaki yoksul mahallelere ulaşacak. Köylümüz kalkınacak, yoksulun karnı doyacak ve suyumuz, topraklarımız, milli servetimiz korunacak.”

Mera İzmir projesinde sadece süt alımları için 105 milyon TL bütçe ayırdıklarını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Kurduğumuz tesisler ve diğer alımlarla beraber belediyemizin mera hayvancılığını desteklemek için ayırdığı toplam bütçe 295 milyon Türk Lirası. Eylül 2022’de gerçekleşecek Terra Madre Anadolu, küçük üreticilerin bir araya geldiği ve Türkiye tarımının yeniden dünyayla buluştuğu an olacak.”

Üreticinin belli kriterlere uyması gerekiyor

Çoban haritası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin süt alacağı üreticinin belirlenmesi için de kullanılıyor. Süt alımının yapılması için üreticinin, hayvanlarını yılın en az 7 ayında meraya çıkarmış olması ve silajlık mısır gibi fazla su tüketimine sebep olan yem bitkileri ile beslememiş olması gerekiyor. Kriterler sayesinde hem ürünün doğallığı korunuyor hem de aşırı su tüketimi gibi kuraklık nedenlerine karşı mücadelede bir adım atılmış oluyor.

Kooperatifler aracılığıyla alım garantili sözleşmeler yapılıyor

Mera İzmir Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediyenin şirketleri İzTarım ve İzDoğa ve Köy-Koop ortaklığıyla yürütülüyor. Projeyle toplanan mera hayvancılığı verileri değerlendirilerek İzmir’in tarım ve hayvancılık stratejileri şekillendiriliyor, kooperatifler aracılığıyla sözleşmeler yapılıyor ve süt alımları gerçekleştiriliyor.

Garantili süt alımları sayesinde üretici hayvancılığa devam edebiliyor. Toplanan sütlerle üretilen ürünlerin İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Halkın Bakkalı noktaları başta olmak üzere Türkiye genelinde ve yurt dışında da satışa çıkarılması planlanıyor. Ayrıca bu sayede üreticinin bin bir emekle ürettiği ürünlerin, değerinde satın alınarak en kaliteli hâlleriyle sofralara ulaşması hedefleniyor.