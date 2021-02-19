İzmir’in cesur köpekleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin arama köpekleri İzci, Asil ve Bety, İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altında kurtarılmayı bekleyen depremzedeler için çalıştı. Ayda, İnci, İdil gibi depremin sembolü olan isimlerin enkaz altında bulunmasında yardımcı olan köpekler eğitimlerine hız kesmeden devam ederken, onların eğitmenleri ise “Bu bizim görevimiz. İşimiz kahramanlık değil. Bu bizim için bir vatan hizmeti” diyor.

İzmir İtfaiyesi Köpekli Timi’nde görevli köpekler İzci, Asil ve Bety, olası bir afete karşı hazırda bekliyor. Onların altından yetişen yavru köpekler Ginny, Gece, Mars ve Meggy ise akredite olmak için köpek eğitmenleri tarafından eğitiliyor. Uzun bir eğitim sürecinin ardından akredite olarak arama faaliyetlerinde görev almaya hak kazanan hassas burunlu köpekler İzci, Asil ve Bety, İzmir’de meydana gelen depremde de büyük başarı elde etti. İzmir’in üç cesur köpeği; Ayda, İnci, İdil gibi depremin sembolü olan isimlerin yanı sıra çok sayıda depremzedenin enkaz altında bulunmasında yardımcı oldu. Onların eğitmenleri ise yapılan bu işin kahramanlık değil vatan hizmeti olduğunu söyledi.

Anahtar kelime “sevgi”

Timde yer alan köpekler, öncelikle aralarında veteriner hekimlerin de bulunduğu bir komisyon tarafından seçiliyor, ardından ise uzun bir eğitim süreci başlıyor. Köpekler, dört ana başlıkta eğitim alıyor. Arama kısmında köpekler, örnek enkaz alanları ve kutularda oyunlarla arama görevi yürütüyor. Yönlendirme eğitiminde ise köpeklerin enkaz üzerinde daha rahat hareket etmelerini sağlayan bir eğitim veriliyor. Köpekler ayrıca itaat ve çeviklik eğitimleri görüyor. Tüm bu eğitimler, köpeklerin enkazın üzerinde rahat arama yapması için gerçekleşiyor. İzmir İtfaiyesinde göreve hazır halde üç köpek bulunuyor. Sekiz köpek eğitmeni ise köpekleri eğitmekle görevli. Köpek eğitmenlerinin eğitim verirken misyon edindikleri anahtar kelime ise “sevgi” oluyor.

"Bu bizim için bir vatan hizmeti"

Köpek Eğitmeni İbrahim Yılmaz, “Biz arama ekibi olduğumuz için İzmir depreminde tüm enkazlarda bulunmaya çalıştık. Kurtarma aşamasına öncülük yaptık. Köpeğin verdiği reaksiyonlara göre kurtarma ekiplerini yönlendirdik. İzmir’deki 7 büyük enkazın hepsinde görev yapmaya çalıştık. Köpeklerimiz Ayda, İdil, İnci gibi isimlere de tepkiler verdi. Mesela İzci, Emrah Apartmanı’ndaki İdil’e reaksiyon vermişti. İdil 14 saat sonra çıkartıldı. Ancak ‘şu kişiyi şu köpek çıkarttı’ demek doğru değil. Çünkü biz teyitli çalışırız. Örneğin İzci’nin verdiği reaksiyonu Bety de veriyor. Verdikleri reaksiyonlar tek bir köpeğe, tek bir ekibe ait değil. Bu bir kahramanlık hikayesi de değil. Çünkü biz halkın tasarruflarını sarf eden insanlarız. Bu bizim görevimiz. İşimiz kahramanlık değil. Bu bizim için bir vatan hizmeti. Bu bir ekip işi. Köpeğin burnu, bizim beynimiz. Köpek burnuyla hareket edip avını arıyor, biz de bu içgüdülerini kullanıyoruz” dedi. Muhittin Çakar isimli köpek eğitmeni, “Köpeklerimiz arama çalışmalarında görev aldı. Asil, birkaç yerde havlayarak tepki verdi. Örneğin İnci’yi buldu. Depremzedelerin bulunmasında yardımcı olduktan sonra diğer enkazlara gittik” derken, Süleyman Özgültekin isimli köpek eğitmeni ise, “Biz tüm bu eğitimleri olası bir afet durumu için veriyoruz. Bu aynı zamanda gönüllülük esasına dayalı bir iş. İşimizi severek yapıyoruz. Sevgi olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Köpeğe önce sevgimizi, ardından emeğimizi veriyoruz” diye konuştu.