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İzmir’i yine sağanak vurdu: Dakikalar içerisinde caddeler göle döndü
İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.
Genel 21.11.2022, 16:02
İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından sağanak yağış, İzmir’in bazı ilçelerinde etkili oldu. Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü. Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.