İzmir’den ulusal yayın yapan TR35 kanalı satılıyor

3 yıl önce İzmir’den yayın hayatına başlayan ve ulusal yayın yapan TR35 kanalının Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Umutoğulları, kanalın satılacağını açıkladı.

Gazeteci Mithat Umutoğulları’nın 2018 yılında kurduğu, ulusal yayın yapan TR35 kanalı satılıyor. Kanalın satışına ilişkin açıklama Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Umutoğulları’ndan geldi.

Umutoğulları, kanalın yurt dışında yaşayan ve isminin şuan için açıklanmasını istemeyen bir girişimciye satıldığını bildirdi. Satışa ilişkin protokol anlaşmasının yapıldığını aktaran Mithat Umutoğulları, kanalın İzmir’de yayın hayatına devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan, gazeteci Mithat Umutoğulları, medya grubunun bünyesinde bulunan Ege Postası isimli internet sitesiyle çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.