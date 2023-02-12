İzmir’den Hatay’a adli destek

İzmir Adliyesinden 20 savcı, 4 başsavcı vekili ile birlikte toplam 44 personel, adli destekte bulunmak üzere Hatay’a hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli depremden 10 il büyük oranda sarsılırken, İzmir Adliyesinden 20 savcı, 4 başsavcı vekili ile birlikte toplam 44 adli personel, adli destekte bulunmak üzere Hatay’a hareket etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk de ailelerle birlikte kafileyi uğurladı. Öztürk, "Çok kutsal bir vazifeye gidiyorlar. Bu yüzden en güzel övgüleri hak ediyorlar. Orada görevlerini layıkıyla yapacaklarına ve İzmir Adliyesini gururla temsil edeceklerine eminim. Allah yardımcıları olsun, yolları açık olsun" dedi.